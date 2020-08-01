Во взломе Twitter знаменитостей обвинили 17-летнего подростка из США

17-летнего жителя Тампы (Флорида, США) Грэма Кларка обвинили во взломе Twitter-аккаунтов ряда известных людей. Следствие полагает, что именно он был координатором хакеров, которые осуществили операцию.

Молодой человек арестован. Ему предъявлены обвинения в общей сложности по 30 пунктам, сообщает телеканал WFLA. Речь идет в том числе о мошенничестве, 17 случаях обмана в интернете, мошенническом использовании личной информации, в том числе с причинением крупного ущерба, несанкционированном доступе к устройствам.

По версии следствия, Кларк отправлял с взломанных аккаунтов личные сообщения с просьбой отправлять биткоины на свои реальные аккаунты. Сумма ущерба оценивается примерно в $100 тыс. При этом силовики подчеркнули, что, поскольку средства собирались в биткоинах, отследить и вернуть их сложно.

Следствие считает, что, помимо Кларка, во взломе Twitter участвовали еще два человека, 22-летний Нима Фазели из Орландо (США) и 19-летний Мейсон Шеппард из Великобритании.

18 июля New York Times сообщила, что за взломом Twitter стояли американские и британские хакеры, а их руководитель, известный под ником Kirk, утверждал, что является сотрудником соцсети. Изданию удалось связаться с ними и узнать, что именно Kirk выводил средства с биткоин-кошелька, на который они поступали. При этом все участники операции познакомились незадолго до нее и реальная личность главаря другим хакерам была неизвестна. Выяснить, кто это, тогда не удалось и журналистам.

16 июля сообщалось, что хакеры взломали twitter-аккаунт бывшего вице-президента США Джо Байдена, который, как ожидается, будет кандидатом от Демократической партии на президентских выборах. Кроме того, кибератаке подверглись личные страницы предпринимателя, главы компаний Tesla и SpaceX Илона Маска, основателя компании Microsoft Билла Гейтса, главы компании Amazon Джеффа Безоса, финансиста Уоррена Баффета, бывшего президента США Барака Обамы и других. Также злоумышленники атаковали аккаунты компаний Apple и Uber.

Всего в результате противоправных действий неизвестных хакеров были взломаны 130 аккаунтов социальной сети.