Хакеры взломали около 130 Twitter-аккаунтов

Около 130 аккаунтов в социальной сети Twitter подверглись атаке хакеров. Об этом 17 июля сообщили в службе поддержки соцсети.

«Нападавшие сумели установить контроль над небольшим количеством этих аккаунтов и разместили сообщения на них», — говорится в сообщении.

На расследование инцидента уйдет несколько дней. В компании пытаются понять, удалось ли хакерам завладеть информацией, не предназначенной для посторонних. Загрузка данных в аккаунты Twitter до сих пор не возобновлена. В соцсети пообещали принять меры по недопущению подобных случаев в дальнейшем.

Ранее сообщалось, что хакеры взломали Twitter-аккаунт бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, который, как ожидается, будет кандидатом от Демократической партии на президентских выборах. Кроме того, кибератаке подверглись личные страницы предпринимателя, главы компания Tesla и SpaceX Илона Маска, основателя компании Microsoft Билла Гейтса, главы компании Amazon Джеффа Безоса, финансиста Уоррена Баффета, бывшего президента США Барака Обамы и других. Также злоумышленники атаковали аккаунты компаний Apple и Uber.