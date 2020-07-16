Twitter-аккаунты Байдена и Обамы взломали

Хакеры взломали Twitter-аккаунт наиболее вероятного кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена, а также около 50 аккаунтов других известных людей, в том числе бывшего президента страны Барака Обамы, сообщает Business Insider в среду, 15 июля.

Злоумышленники разместили однотипные сообщения с предложением заработать биткоины в духе финансовых пирамид.

«Я возвращаю обществу. Все биткоины, перечисленные на адрес ниже, будут отправлены обратно в двойном размере! Если вы отправите $1 тыс., я верну $2 тыс. Только в течение 30 минут», — говорилось в аккаунте Байдена.



Подобные сообщения также были размещены в Twitter основателя Microsoft Билла Гейтса, финансиста Уоррена Баффетта, главы компании Amazon Джеффа Безоса, медиамагната Майка Блумберга, а также основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска.

В мае стало известно, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) с начала апреля подверглась серии кибератак. Сообщалось, что, атаки начались 3 апреля, письма содержали ссылки. При переходе по ним на рабочие компьютеры пользователей могло быть установлено вредоносное программное обеспечение.