Twitter взломали хакеры из США и Британии

За недавней атакой на Twitter стояли хакеры из США и Великобритании, руководил ей некто под ником Kirk утверждавший, что работает в самой соцсети. Об этом в пятницу, 17 июля, написала газета New York Times.

Изданию удалось выйти на участников взлома. Связаться с хакерами, известными под никами lol и ever so anxious помог специалист в области безопасности из Калифорнии Хасиб Аван. Он заявил, что поддерживал связь с ними, так как те ранее попытались взломать принадлежащую ему компанию.

По словам участников событий, общение между хакерами велось в мессенджере Discord. В центре всей схемы стоял пользователь Kirk. Именно он выводил средства с кошелька, куда мошенники просили переводить биткоины, сообщает издание со ссылкой на собственный анализ транзакций в криптовалюте.

Для других хакеров, работавших с ним, его личность оставалась неизвестной. Участники взлома «познакомились» незадолго до начала всей операции. Kirk связался с lol и ever so anxious в Discord, где предложил им стать посредниками — продавать аккаунты Twitter в интернете.

Пользователь lol предоставил газете скриншоты их переписки, в одном из сообщений Kirk утверждал, что работает в Twitter.

«Бро, я работаю в Twitter, никому не показывай это сообщение, серьезно», — написал Kirk.

За каждую осуществленную транзакцию lol и ever so anxious полагалась своя доля. Эти операции показали, насколько широкий доступ Kirk имеет к системам Twitter: он мог быстро изменять основные параметры безопасности для любого пользователя и отправлять фото записей из внутренних систем компании в качестве доказательства того, что он контролирует учетные записи.

Известный хакер PlugWalkJoe, за которым скрывается 21-летний британец Джозеф О-Коннор, который стал одним из покупателей сообщил изданию, что, Kirk получил право доступа к системам и серверам Twitter, когда смог попасть в канал компании в корпоративном мессенджере Slack. Это подтвердили газете и следователи, ведущие дело о взломе.

По утверждению lol, за взломом аккаунтов знаменитостей стоял только Kirk. Позднее он перестал отвечать своим посредникам.

Lol не стал раскрывать свою личность, но рассказал изданию, что проживает в США и ему около 20, а его товарищ с ником ever so anxious сообщил, что ему 19 лет, он живет в Великобритании с мамой.

Кто стоит за ником Kirk, а также его мотивы установить не удалось, пишет издание.

Ранее стало известно, что Федеральная торговая комиссия (ФТК) США проведет проверку в отношении американской компании Twitter после взлома ряда известных лиц и может оштрафовать соцсеть.

16 июля сообщалось, что хакеры взломали twitter-аккаунт бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, который, как ожидается, будет кандидатом от Демократической партии на президентских выборах. Кроме того, кибератаке подверглись личные страницы предпринимателя, главы компаний Tesla и SpaceX Илона Маска, основателя компании Microsoft Билла Гейтса, главы компании Amazon Джеффа Безоса, финансиста Уоррена Баффета, бывшего президента США Барака Обамы и других. Также злоумышленники атаковали аккаунты компаний Apple и Uber.

Всего в результате противоправных действий неизвестных хакеров были взломаны 130 аккаунтов социальной сети.