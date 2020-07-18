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Компанию Twitter могут оштрафовать в связи со взломом аккаунтов

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Фото: TASS/PA/Chris Ison
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Федеральная торговая комиссия (ФТК) США проведет проверку в отношении американской компании Twitter после взлома ряда известных лиц и может оштрафовать соцсеть. Об этом сообщило агентство Bloomberg в пятницу, 17 июля.

По информации источника издания, ФТК намерена выяснить, соблюдались ли компанией договоренности по ряду мер для защиты личных данных пользователей, которые были приняты в 2010 году после массового взлома аккаунтов в 2009 году.

Теперь комиссия намерена провести ряд новых проверок. Если ФТК обнаружит, что социальная сеть нарушала принятое в 2010 году соглашение, то компания может быть оштрафована. Кроме того, может быть начало новое разбирательство в отношении Twitter.

16 июля сообщалось, что хакеры взломали twitter-аккаунт бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, который, как ожидается, будет кандидатом от Демократической партии на президентских выборах. Кроме того, кибератаке подверглись личные страницы предпринимателя, главы компаний Tesla и SpaceX Илона Маска, основателя компании Microsoft Билла Гейтса, главы компании Amazon Джеффа Безоса, финансиста Уоррена Баффета, бывшего президента США Барака Обамы и других. Также злоумышленники атаковали аккаунты компаний Apple и Uber.

Всего в результате противоправных действий неизвестных хакеров были взломаны 130 аккаунтов социальной сети.

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