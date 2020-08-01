Опубликовано видео столкновения бензовоза с самолетом в Шереметьево

Один человек пострадал в результате столкновения топливозаправщика с самолетом Airbus A321 в московском аэропорту Шереметьево. Видео инцидента в субботу, 1 августа, опубликовал РЕН ТВ.

На кадрах видно, что кабина погрузчика, который оказался под самолетом, сильно помялась.

Ранее в субботу сообщалось, что пострадавшему оказали медицинскую помощь. Уточнялось также, что самолет был без пассажиров. Аэропорт работает в обычном режиме.

Кроме того, представители Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России и Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) начали проверку по факту происшествия.