Прямой эфир

Человек пострадал при столкновении бензовоза и самолета в Шереметьево

0
Фото: соцсети
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Топливозаправщик столкнулся с самолетом Airbus A321 в аэропорту Шереметьево, пострадал один человек. Об этом в субботу, 1 августа, сообщили в экстренных службах.

«При маневрировании топливозаправщика на стоянке самолетов произошло касательное столкновение с самолетом Airbus A321. Пострадал работник аэропорта», — приводит агентство слова источника.

Пострадавшему оказали медицинскую помощь. Уточняется также, что самолет был без пассажиров. Аэропорт работает в обычном режиме.

Между тем представители Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России и Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) начали проверку по факту происшествия.

14 июня сообщалось, что два самолета столкнулись по касательной в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Пострадавших не было.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020