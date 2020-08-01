Человек пострадал при столкновении бензовоза и самолета в Шереметьево

Топливозаправщик столкнулся с самолетом Airbus A321 в аэропорту Шереметьево, пострадал один человек. Об этом в субботу, 1 августа, сообщили в экстренных службах.

«При маневрировании топливозаправщика на стоянке самолетов произошло касательное столкновение с самолетом Airbus A321. Пострадал работник аэропорта», — приводит агентство слова источника.

Пострадавшему оказали медицинскую помощь. Уточняется также, что самолет был без пассажиров. Аэропорт работает в обычном режиме.

Между тем представители Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России и Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) начали проверку по факту происшествия.

14 июня сообщалось, что два самолета столкнулись по касательной в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Пострадавших не было.