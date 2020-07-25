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Пропавшего борца и спортивного журналиста Иваницкого обнаружили мертвым
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Пропавшего борца и спортивного журналиста Иваницкого обнаружили мертвым

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Пропавшего борца и спортивного журналиста Александра Иваницкого обнаружили мертвым. Об этом в субботу, 25 июля, сообщили ТАСС в поисковом волонтерском отряде «Лиза Алерт».

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«К сожалению, Иваницкий погиб. Его тело обнаружено», ― рассказал агентству представитель отряда.

При этом источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что тело 82-летнего спортсмена нашли в реке, где он утонул. Собеседник агентства добавил, что, по предварительным данным, его смерть не носит криминального характера.

О пропаже олимпийского чемпиона и журналиста было объявлено накануне после того, как он 22 июля ушел в лес подмосковной Рузе и не вернулся, пишет «Газета.ру».

Иваницкий занимался вольной борьбой и самбо. Многократный чемпион мира по вольной борьбе, чемпион Олимпиады 1964 года. Завершил карьеру в спорте в 1967 году, после этого руководил спортивной работой в ЦК ВЛКСМ, затем главной редакцией спортивных программ Гостелерадио СССР, затем возглавлял спортивную редакцию канала РТР.

Автор нескольких книг и документальных фильмов, преподавал на факультете журналистики МГУ. Отец спортивного комментатора Владимира Иваницкого.

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