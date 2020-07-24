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Олимпийский чемпион по борьбе ушел за грибами и пропал в Подмосковье

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Фото: youtube
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Олимпийский чемпион по борьбе Александр Иваницкий пропал в подмосковной Рузе. 82-летний спортсмен два дня назад ушел в лес за грибами и не вернулся.

Иваницкий ушел 22 июля. Его ищут спасатели и волонтеры, сообщает телеканал РЕН ТВ в пятницу, 24 июля.

Территорию, где мог находиться пропавший, обследовали с вертолета. После того, как в реке был найден таз со сложенными в него вещами, к розыску привлекли водолазов, но обследование дна результатов не дало.

Иваницкий занимался вольной борьбой и самбо. Многократный чемпион мира по вольной борьбе, чемпион Олимпиады 1964 года. Завершил карьеру в спорте в 1967 году, после этого руководил спортивной работой в ЦК ВЛКСМ, затем главной редакцией спортивных программ Гостелерадио СССР, затем возглавлял спортивную редакцию канала РТР. Автор нескольких книг и документальных фильмов, преподавал на факультете журналистики МГУ. Отец известного спортивного комментатора Владимира Иваницкого.

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