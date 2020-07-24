Зоозащитники обратятся в Генпрокуратуру после передачи слоненка в цирк Запашных

Российские артисты и организации по защите животных готовят обращение в Следственный комитет и Генпрокуратуру РФ с требованием провести проверку после передачи слоненка из ростовского цирка в цирк братьев Запашных, заявила президент Центра защиты прав животных «Вита» Ирина Новожилова.

Зоопарк Ростова-на-Дону отдал трехлетнего слоненка Эколь в Большой московский государственный цирк братьев Запашных в начале июля. На сайте организации сообщается, что слоненок родился в январе 2017 года от слонов, которых Ростову передал Берлинский зоопарк. Эколь содержалась с матерью и сестрой, однако теперь, когда она подросла, ей «нежелательно» находиться рядом с отцом, так как есть риск близкородственного скрещивания.

«К нам поступило несколько предложений от цирков, но выбор был сделан в пользу Большого московского цирка братьев Запашных за трепетное отношение к животным и создание комфортных условий для их содержания», — отмечается в сообщении.

По словам зоозащитницы, передача животного прошла с нарушением международных правовых норм.

«Азиатские слоны не принадлежат ни одному зоопарку, этот вид относится к категории исчезающих, у него есть куратор, который находится в Амстердаме. Мы с ним списались и получили категорический ответ, что он против такого решения», — рассказала Новожилова «РИА Новости» в пятницу, 24 июля.

Она подчеркнула, что по своей природе слоны — социальные животные, которые растут в семейном окружении своих сородичей. Причем стадии взросления, отметила Новожилова, у слонов примерно соответствуют человеческим. Кроме того, передача животного в цирк ухудшит условия его содержания.

«Так что Эколь — это абсолютно трехлетний ребенок, которого разлучили с родителями», — рассказала она.

Также Новожилова подчеркнула, что, по имеющимся у нее данным, Эколь была продана цирком, несмотря на то что ее родителей в ростовский цирк доставили из Германии бесплатно по программе обмена.

Сообщение о произошедшем было направлено в Европейскую и Всемирную ассоциации зоопарков, Евро-Азиатскую региональную ассоциацию зоопарков и аквариумов.

Также российские артисты, включая Елену Сафонову, Алексея Серебрякова и Александра Ширвиндта, подписали открытое обращение к губернатору Ростовской области Василию Голубеву с просьбой вернуть слоненка в семью в кратчайшие сроки. Оно опубликовано на сайте зоозащитной организации.