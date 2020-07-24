Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Мэр Сан-Паулу объявил о переносе карнавала в 2021 году из-за COVID-19
Мир
Эрдоган поручил держать Айя-Софию открытой для исламских молитв круглосуточно
Спорт
Емельяненко проиграл Исмаилову техническим нокаутом
Общество
Рейсы за рубеж будут осуществлять российские и иностранные авиакомпании
Общество
Московский велофестиваль впервые прошел в онлайн-формате

Зоозащитники обратятся в Генпрокуратуру после передачи слоненка в цирк Запашных

0
Фото: zoopark-rostov.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские артисты и организации по защите животных готовят обращение в Следственный комитет и Генпрокуратуру РФ с требованием провести проверку после передачи слоненка из ростовского цирка в цирк братьев Запашных, заявила президент Центра защиты прав животных «Вита» Ирина Новожилова.

Клеточная структура: в передвижных цирках издеваются над животными?
Почему до сих пор не работает законодательная защита четвероногих артистов

Зоопарк Ростова-на-Дону отдал трехлетнего слоненка Эколь в Большой московский государственный цирк братьев Запашных в начале июля. На сайте организации сообщается, что слоненок родился в январе 2017 года от слонов, которых Ростову передал Берлинский зоопарк. Эколь содержалась с матерью и сестрой, однако теперь, когда она подросла, ей «нежелательно» находиться рядом с отцом, так как есть риск близкородственного скрещивания.

«К нам поступило несколько предложений от цирков, но выбор был сделан в пользу Большого московского цирка братьев Запашных за трепетное отношение к животным и создание комфортных условий для их содержания», — отмечается в сообщении.

По словам зоозащитницы, передача животного прошла с нарушением международных правовых норм.

«Азиатские слоны не принадлежат ни одному зоопарку, этот вид относится к категории исчезающих, у него есть куратор, который находится в Амстердаме. Мы с ним списались и получили категорический ответ, что он против такого решения», — рассказала Новожилова «РИА Новости» в пятницу, 24 июля.

Она подчеркнула, что по своей природе слоны — социальные животные, которые растут в семейном окружении своих сородичей. Причем стадии взросления, отметила Новожилова, у слонов примерно соответствуют человеческим. Кроме того, передача животного в цирк ухудшит условия его содержания.

«Так что Эколь — это абсолютно трехлетний ребенок, которого разлучили с родителями», — рассказала она.

Также Новожилова подчеркнула, что, по имеющимся у нее данным, Эколь была продана цирком, несмотря на то что ее родителей в ростовский цирк доставили из Германии бесплатно по программе обмена.

Сообщение о произошедшем было направлено в Европейскую и Всемирную ассоциации зоопарков, Евро-Азиатскую региональную ассоциацию зоопарков и аквариумов.

Также российские артисты, включая Елену Сафонову, Алексея Серебрякова и Александра Ширвиндта, подписали открытое обращение к губернатору Ростовской области Василию Голубеву с просьбой вернуть слоненка в семью в кратчайшие сроки. Оно опубликовано на сайте зоозащитной организации.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020