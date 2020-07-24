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Названы дата и место суда над россиянином Винником

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Фото: ТАСС/Юрий Малинов
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Судебное разбирательство по уголовному делу россиянина Александра Винника, находящегося под стражей во Франции, пройдет 14 сентября. Об этом в пятницу, 24 июля, сообщил его адвокат Фредерик Бело.

«Я заложник информационной войны между РФ и США»
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«Пока непонятно, будут ли слушания длиться один день или будет установлено несколько дней», — отметил Бело в разговоре с «РИА Новости».

Он рассказал, что регулярно, раз в 7–10 дней, встречается с Винником, и сообщил, что состояние здоровья его подзащитного удовлетворительное.

Накануне прокуратура Франции подала в суд ходатайство о том, чтобы Винник предстал перед судом и оставался под стражей до вынесения ему приговора, пишет «Газета.ру».

Три года назад специалиста по информационным технологиям Александра Винника задержали во время отдыха с детьми в Греции по запросу американских властей. США обвинили его в кибермошенничестве и отмывании от $4 млрд до $9 млрд через криптовалютную биржу и потребовали его экстрадиции.

Винник называл свою экстрадицию из Греции во Францию в январе 2020 года незаконной, а решение о его выдаче США — смертным приговором. Мужчина все обвинения отрицает и заявляет о своем согласии быть выданным России.

Защита Винника весной 2020 года добивалась его освобождения из-под стражи, так как в тюрьме, где он содержится, зафиксировали смерть от коронавирусной инфекции. Французский суд отклонил данный иск и разочаровал «такой неконструктивной позицией» МИД России.

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