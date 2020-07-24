Украинский политолог спрогнозировал скорые массовые беспорядки в стране

Этой осенью на Украине могут вспыхнуть массовые беспорядки из-за «расслабленной правоохранительной системы», считает политолог Михаил Погребинский.

Комментируя в эфире телеканала NewsOne захват автобуса в городе Луцк, он высказал мнение, что по мере приближения даты местных выборов напряженность в стране усилится и может приобрести массовый характер.

«Остается месяц-два максимум для того, чтобы правоохранительная система показала, что она умеет работать против беспредела представителей радикальных организаций. Если она этого не покажет, значит, они будут жить своей жизнью и нам всем мало не покажется», — отметил политолог.

21 июля вооруженный мужчина взял в заложники пассажиров автобуса в Луцке и удерживал их около 12 часов. Злоумышленник по имени Максим Кривош сам позвонил в полицию, сообщил о наличии оружия и взрывных устройств.

Поздно вечером он сдался. Были освобождены 13 заложников, никто не пострадал. Кривошу предъявили обвинение в терроризме, захвате заложников и незаконном хранении оружия.