Актриса Кристина Асмус пошутила над разводом с Харламовым

Актриса Кристина Асмус пошутила над своим разводом с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым.

Звезда сериала «Интерны» опубликовала в Instagram фотографии с подписью «Разделили имущество» и несколькими смеющимися смайликами. На них изможденная Асмус в длинном желтом платье сидит на мопеде, багажник которого загружен огромными цветными одеялами и коробками.

Ранее, 21 июля, над своим разводом пошутил и сам Харламов. На видеозаписи, опубликованной блогером Данилой Поперечным, резидент-юморист стоит на катере, который движется по Неве в Санкт-Петербурге. Артист смотрит на разведенный мост, а затем указывает на него и говорит: «Развелся!»

22 июня Харламов и Асмус в соцсетях сообщили о своем решении развестись. Артисты отметили, что останутся в дружеских отношениях ради общей дочери.

Артисты будут делить совместно нажитое имущество, а именно квартиру в центре Москвы и дом в элитном поселке Подмосковья. Шестилетняя дочь артистов Настя будет жить с мамой, а папа будет активно участвовать в ее воспитании.