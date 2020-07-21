Резидент Comedy Club Гарик Харламов пошутил над своим разводом с актрисой Кристиной Асмус. Видео с юмористом опубликовал 20 июля в Twitter блогер Данила Поперечный, подписав его «снял своего краша».

На кадрах Харламов стоит на катере, который движется по Неве в Санкт-Петербурге. Артист смотрит на разведенный мост, а затем указывает на него и говорит: «Развелся!»

Пользователи Сети оценили оригинальный способ юмориста сообщить о своем разводе.

«Смешнее развода я еще не видел. Мостов конечно», — написал пользователь под ником Эдмундос.

«Он теперь еще и свободен», — обрадовалась Кнопка.

«Все правильно сделал мужик», — отметил комментатор Треугольник Говорит.

22 июня Харламов и Асмус в соцсетях сообщили о своем решении развестись. Артисты отметили, что останутся в дружеских отношениях ради общей дочери.

Изначально поклонники пары заподозрили, что информация о расставании артистов может быть очередной шуткой, однако позже Харламов подтвердил свои намерения развестись с Асмус. 17 июля стало известно, что именно юморист подал заявление о разводе.

Гарик Харламов и Кристина Асмус будут делить совместно нажитое имущество, а именно квартиру в центре Москвы и дом в элитном поселке Подмосковья. Шестилетняя дочь артистов Настя будет жить с мамой, а папа будет активно участвовать в ее воспитании.