Дептранс назвал число ездящих по Москве машин-беспилотников

Ежедневно по улицам столицы ездят около 70 машин без водителей. Они уже проехали почти 4 млн км. Такие цифры приводит московский дептранс в своем в Telegram-канале в четверг, 23 июля.

«Будущее уже здесь — беспилотники в Москве проехали почти 4 млн км! Пока беспилотные машины выезжают на улицу в рамках теста. Каждый день по дорогам Москвы ездит почти 70 машин без водителей», — говорится в сообщении.

В дептрансе отметили, что полноценно передвигаться по дрогам Москвы беспилотники будут только после того, как будет подготовлена необходимая инфраструктура и законодательная база.

15 июля член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев рассказал «Известиям» о перспективах скорейшего запуска беспилотных такси в столице. По его словам, для этого необходимо убедиться в их безопасности.

Ранее в этот же день замминистра транспорта России Алексей Семенов сообщил, что первые автономные такси без водителя могут появиться на дорогах Москвы к 2024 году.