Беспилотные такси в Москве появятся в 2024 году

Первые автономные такси без водителя могут появиться на дорогах Москвы через четыре года. Об этом 15 июля сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра транспорта России Алексея Семенова.

«Если мы эффективно начнем реализацию того плана, который мы разрабатываем на основе наших заинтересованных ведомств и ключевых компаний (это Минтранс, МВД, Минпромторг), то, я думаю, срок 2024 год — это то время, когда мы можем запустить в том или ином режиме такого рода беспилотные такси», — заявил Алексей Семенов.

На сегодняшний в Москве в рамках эксперимента проводится тестирование беспилотных машин «Яндекса». Но согласно федеральному законодательству автономный автомобиль не может выехать на дорогу общего пользования (вне закрытых территорий и полигонов) без человека внутри. Инженер-оператор должен прийти на помощь в критической ситуации, в том числе при риске ДТП или поломке.

15 апреля стало известно, что рынок беспилотных автомобилей, в том числе в России, будет формироваться еще как минимум 10 лет.