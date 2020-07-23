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Песков рассказал о принципе открытия границ России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Россия будет открывать границы с другими странами на взаимной основе. Переговоры на эту тему ведутся, но решения пока не приняты, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге 23 июля.

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Никаких заявлений на тему открытия границ из правительства пока не поступало, отметил Песков.

22 июля в МИД России заявили, что при открытии границ с Евросоюзом определяющим критерием станет безопасность россиян. По словам замглавы ведомства Александра Грушко, все будут действовать по принципу «не навреди», а решающее слово останется за медиками. Дипломат подчеркнул, что европейские государства руководствуются теми же принципами.

С 1 июля Евросоюз открыл границы для жителей 15 государств — нерезидентов ЕС. России и США в списке нет, но в ЕС пообещали, что его будут пересматривать каждые две недели. 14 июля из перечня исключили Черногорию и Сербию из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Москва рассчитывает на включение России в список стран, гражданам которых разрешат въезд в Евросоюз при следующем рассмотрении этого вопроса.

Россия полностью прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за распространения коронавируса в конце марта. Исключение составляют только вывозные рейсы для россиян.

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