Песков рассказал о принципе открытия границ России

Россия будет открывать границы с другими странами на взаимной основе. Переговоры на эту тему ведутся, но решения пока не приняты, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге 23 июля.

Никаких заявлений на тему открытия границ из правительства пока не поступало, отметил Песков.

22 июля в МИД России заявили, что при открытии границ с Евросоюзом определяющим критерием станет безопасность россиян. По словам замглавы ведомства Александра Грушко, все будут действовать по принципу «не навреди», а решающее слово останется за медиками. Дипломат подчеркнул, что европейские государства руководствуются теми же принципами.

С 1 июля Евросоюз открыл границы для жителей 15 государств — нерезидентов ЕС. России и США в списке нет, но в ЕС пообещали, что его будут пересматривать каждые две недели. 14 июля из перечня исключили Черногорию и Сербию из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Москва рассчитывает на включение России в список стран, гражданам которых разрешат въезд в Евросоюз при следующем рассмотрении этого вопроса.

Россия полностью прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за распространения коронавируса в конце марта. Исключение составляют только вывозные рейсы для россиян.