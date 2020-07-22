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В МИД назвали главный критерий при открытии границ с Евросоюзом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Безопасность граждан России станет определяющим критерием при открытии границ со странами Евросоюза. Об этом в среду, 22 июля, рассказал заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

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«Поэтому все решения, если они будут приниматься, будут максимально выверенными, очень осторожными, очень аккуратными и такими, которые соответствовали бы главному медицинскому принципу «не навреди», — цитирует его ТАСС.

По словам Грушко, решающее слово будет за медиками. Замминистра указал на то, что и страны Европы руководствуются принципом безопасности людей и каждая страна стремится избежать второй волны коронавирусной инфекции и того, чтобы вновь вывозить из-за рубежа граждан.

С 1 июля Евросоюз открыл границы для жителей 15 государств — нерезидентов ЕС. Среди них — Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис и Уругвай, а также Китай «при условии подтверждения взаимности».

России и США в списке нет, но в ЕС пообещали, что его будут пересматривать каждые две недели. 14 июля из перечня исключили Черногорию и Сербию из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

Предварительный список государств послы стран Евросоюза согласовали 26 июня.

Москва рассчитывает на включение России в список стран, гражданам которых разрешат въезд в Евросоюз при следующем рассмотрении этого вопроса.

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