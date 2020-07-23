В Карелии вернули часть ограничений из-за коронавируса

Губернатор Республики Карелия Артур Парфенчиков подписал распоряжение об очередных изменениях, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил 22 июля на своих страницах в соцсетях.

«Число участников массовых мероприятий, в том числе спортивных, которые проводятся на территории нашей республики, ограничивается до 20 человек. Это временная мера, на которую мы пошли из-за отсутствия устойчивого снижения заболеваемости в Карелии», — отметил глава региона.

Кроме этого работающие пенсионеры старше 65 лет, которые из-за пандемии вынуждены оставаться дома, могут вновь оформить электронные больничные на период с 27 июля по 9 августа.

Также губернатор поблагодарил жителей республики за соблюдение введенных ранее ограничений. По его словам, благодаря сознательности граждан в регионе уже сняты многие ограничения. В то же время, несмотря на превышение количества выздоровевших в сравнении с числом заболевших, расслабляться пока рано, добавил Парфенчиков.

За последние сутки в Карелии выявлено 28 новых случаев коронавируса, всего в республике с начала пандемии зарегистрировано 2067 пациентов с этой инфекцией.

По России за прошедшие 24 часа выявили 5848 новых случаев коронавируса. У 27,7% пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. Больше всего новых заболевших — в Москве (608), Свердловской (249) и Нижегородской областях (202).

В общей сложности с начала пандемии в России зарегистрировали 795 038 пациентов с коронавирусом, из них вылечились 580 330 человек, умерли 12 892.