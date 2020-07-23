В России выявлено 5848 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 5848 новых случаев коронавируса. У 27,7% пациентов отсутствовали клинические проявления болезни, сообщили в четверг, 23 июля, в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Больше всего новых заболевших — в Москве (608), Свердловской (249) и Нижегородской областях (202).

В общей сложности с начала пандемии в России было зарегистрировано 795 038 пациентов с COVID-19, из них вылечились 580 330 человек, умерли — 12 892. Как сообщили в Роспотребнадзоре, к 23 июля в России было проведено свыше 26 млн тестов на коронавирус.

Накануне премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме заявил, что действия российских властей по борьбе с коронавирусом были продуманными и проактивными. Он также заявил, что РФ справляется с COVID-19 лучше многих стран, а система здравоохранения оказалась готова к «экстремальному» вызову пандемии.

Премьер также заявил, что четыре российские вакцины от коронавируса доказали свою безопасность. Он выразил надежду, что готовая вакцина от коронавируса у РФ будет осенью.

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