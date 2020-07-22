Эксперт сравнила положение IT-бизнеса в России с другими странами

Налоговый маневр улучшит положение IT-бизнеса в России, рассказала «Известиям» руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС при президенте РФ, преподаватель Moscow Digital School Антонина Левашенко 22 июля.

Ранее в этот день депутаты Государственной думы приняли закон о налоговом маневре в IT-отрасли. В частности, для российских IT-компаний устанавливается ставка по налогу на прибыль в размере 3% и нулевая ставка в части, подлежащей перечислению в региональные бюджеты.

Кроме того, для IT-компаний на бессрочный период зафиксированы пониженные тарифы страховых взносов в совокупном размере 7,6%. Отчисления на обязательное пенсионное страхование составят 6%, на соцстрахование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством — 1,5% и медстрахование — 0,1%.

Левашенко отметила, что правительства в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) стремились создавать условия для того, чтобы высокотехнологичный бизнес мог развиваться и быть конкурентоспособным на международных рынках. В том числе за счет налоговых льгот.

«Благоприятный налоговый режим для IT-компаний создан в Эстонии, где применяется нулевой корпоративный налог на реинвестированную прибыль и создана возможность полностью декларировать налоги онлайн, в Швейцарии и других государствах», — сказала эксперт.

При этом, по ее словам, за пределами стран-членов ОЭСР также широко применяются налоговые льготы для IT-компаний и стартапов.

Например, в Индии предусмотрен 100% возврат налогов для стартапов в течение трех лет. В Китае применяется система налоговых льгот для новых высокотехнологичных предприятий, которая позволяет на региональном уровне существенно снижать налог на прибыль организаций, подчеркнула руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС при президенте РФ

«Однако широко известный пример Силиконовой долины в США, где базируются многие IT-гиганты, возник, скорее, благодаря университетской инфраструктуре, а не налоговым льготам. Налоговый режим в США не является для таких компаний оптимальным, и они используют сложные корпоративные структуры с компаниями в Ирландии, Нидерландах и других странах», — заключила Левашенко.

Идею о налоговом маневре в IT-отрасли предложил президент России Владимир Путин 23 июня в ходе обращения к нации, призвав правительство проанализировать условия работы в смежных с IT сферах.

Кроме того, в июне Путин заявил о необходимости развития тенденций к цифровизации, которые стали особенно актуальными в период пандемии коронавируса.