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Госдума приняла закон о налоговом маневре в IT-отрасли

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
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Депутаты Государственной думы в среду, 22 июля, приняли закон о налоговом маневре в IT-отрасли.

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Таким образом, для российских IT-компаний устанавливается ставка по налогу на прибыль в размере 3% и нулевая ставка в части, подлежащей перечислению в региональные бюджеты.

Кроме того, для IT-компаний на бессрочный период зафиксированы пониженные тарифы страховых взносов в совокупном размере 7,6%. Отчисления на обязательное пенсионное страхование составят 6%, на соцстрахование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством — 1,5% и медстрахование — 0,1%.

Льготы будут доступны для тех организаций, у которых доля в выручке от реализации услуг по разработке и адаптации программ для ЭВМ составляет как минимум 90% и численность сотрудников не менее семи человек. Чтобы получить указанные преференции необходимо иметь еще и документ о государственной аккредитации.

Ранее 22 июля премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе презентации ежегодного отчета правительства в Госдуме заявил, что стране необходим технологический рывок и нужно развивать новые направления, в том числе искусственный интеллект.

Идею о налоговом маневре в IT-отрасли предложил президент России Владимир Путин 23 июня в ходе обращения к нации и призвал правительство проанализировать условия работы в смежных с ITсферах.

Кроме того, в июне Путин заявил о необходимости развития тенденций к цифровизации, которые стали особенно актуальными в период пандемии коронавируса.

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