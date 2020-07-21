Мособлсуд оставил Шестуна в СИЗО

Мособлсуд оставил экс-главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна под арестом в СИЗО, передает корреспондент «Известий» в зале суда.

Сообщается, что суд оставил апелляцию Шетуна без удовлетворения.

Накануне адвокат Шестуна Олег Белов сообщил, что Подольский городской суд закрыл от слушателей и журналистов рассмотрение дела экс-главы Серпуховского района. Такое решение было объяснено сложной эпидемиологической обстановкой.

Александр Шестун был арестован в июне 2018 года. В предъявленном обвинении говорится о двух эпизодах: выделении земельных участков под строительство торгового центра в деревне Борисово с 2008 по 2014 год и получении взятки на сумму 9,9 млн рублей «за общее покровительство». Сам фигурант не признает свою вину.

Сотрудники Генпрокуратуры в ходе расследования обнаружили у Шестуна автопарк на 22 автомобиля и 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе. 565 из них оформлены на подконтрольные бывшему главе района 40 юридических лиц и на номинальных директоров этих юрлиц.

В ноябре Генпрокуратура подала новый иск об изъятии имущества у Шестуна. В нем заявлено еще 858 объектов недвижимости и один автомобиль. Имущество оформлено в период с 2006 по 2016 год на 25 физических и 20 юридических лиц.