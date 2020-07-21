В Минобороны заявили о низком уровне заболеваемости COVID-19 среди военнослужащих

Уровень заболеваемости COVID-19 в Вооруженных силах России значительно ниже, чем вне армии, заявил первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов в интервью «Аргументам и фактам».

«На сегодня ситуация стабильная и полностью контролируемая, а уровень заболеваемости в Вооруженных силах значительно ниже, чем вне армии и флота. Численность выздоровевших превышает 85% от всех заболевших, и этот показатель продолжает расти. У большинства инфицированных заболевание протекает бессимптомно», — сказал Цаликов.

Он отметил, что меры, принятые руководством Минобороны сразу после появления в стране новой коронавирусной инфекции, позволили в текущем году снизить сезонную заболеваемость, уровень которой в Вооруженных силах в сравнении с прошлыми годами сократился почти на 30%.

По словам замминистра обороны, в ходе прошедшего голосования по поправкам в Конституцию Министерством обороны были обеспечены меры безопасности для голосования 1,5 млн военнослужащих, членов их семей, лиц гражданского персонала и ветеранов Вооруженных сил. Также в войсках непрерывно ведется мониторинг эпидемиологической обстановки, поэтому удается избежать роста заболеваемости COVID-19.

«Такие результаты <...> доказали, что наша армия и флот надежно защищены от биологических угроз, включая коронавирус», — сказал Цаликов.

Ранее 21 июля Минобороны сообщило о готовности вакцины, испытания которой проводились совместно с 48-м ЦНИИ войск Радиационной, химической и биологической защиты МО с НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и госпиталем имени Бурденко.