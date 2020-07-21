SpaceX запустила ракету-носитель с военным спутником Южной Кореи

Компании SpaceX 20 июля осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутником связи Anasis-II для военных Южной Кореи. Трансляция запуска велась на сайте компании.

Falcon 9 стартовала с космодрома на на мысе Канаверал (штат Флорида) в 17:30 (00:30 мск 21 июля).

Anasis-II должен был быть выведен на орбиту спустя 30 минут. Как пишет ТАСС, аппарат предназначен для обеспечения защищенной и устойчивой связи для военных Южной Кореи. Он был разработан при участии американской корпорации Lockheed Martin.

Изначально запуск был запланирован на 14 июля, однако потребовались дополнительные проверки второй ступени ракеты.

15 июля сообщалось, что Минобороны России протестировало новейший малый спутник-инспектор. Аппарат способен маневрировать в космосе для сближения с другими космическими объектами.