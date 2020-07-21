В России создадут универсальный двигатель для самолетов марки «Су»

В России разрабатывают универсальный двигатель для истребителей Су-27, Су-30 и Су-35 без доработки планера, сообщил директор «ОДК — Уфимское моторостроительное производственное объединение» Евгений Семивеличенко.

Он отметил, что данный заказ поступил со стороны Министерства обороны.

«Мы сегодня рассматриваем возможность создания некоего универсального двигателя с использованием узлов предыдущих двигателей с целью получения более высоких технических характеристик», — приводит его слова «РИА Новости» во вторник, 21 июля.

В конце июня в России провели эксперимент по применению «роя» истребителей с участием Су-35 и новейших истребителей пятого поколения Су-57.

В данном формате ведется обмен информацией между истребителями, то есть система каждого самолета в автоматическом режиме обрабатывает не только свои данные, но и информацию с датчиков других бортов.