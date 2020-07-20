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Эксперты установили практически полную картину гибели царской семьи

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Фото: РИА Новости
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Историко-архивная экспертиза, проведенная в рамках расследования убийства царской семьи Романовых, в частности, комплексный анализ первоисточников и подлинных документов, позволил восстановить практически полную картину произошедшего в Екатеринбурге летом 1918 года. Такое заявление сделал заведующий кафедрой вспомогательных и специальных исторических дисциплин Историко-архивного института РГГУ, кандидат исторических наук Евгений Пчелов, принимавший участие в исследованиях.

«Можно предположить, что есть еще одно или несколько захоронений»
Следователь СК Марина Молодцова — о новых деталях дела об убийстве царской семьи

По его словам, удалось установить не только то, что происходило в дни, непосредственно предшествующие расстрелу, но и после него. Также исследователи составили достаточно полную картину событий произошедших в подвале Ипатьевского дома.

«Следственный комитет поставил вопросы — что происходило, начиная с отречения Николая II, и дальше: их перевоз в Сибирь, Тобольск, в Екатеринбург, и прочее. Так что это очень масштабная была экспертиза», — приводи его словам «РИА Новости» в понедельник, 20 июля.

Пчелов отметил, что у исследователей остались несколько вопросов, которые просто не могут быть прояснены из-за отсутствия документов, которые не сохранились до нашего времени. Однако, по словам эксперта, они не влияют существенно на толкование тех событий, поэтому основная картина случившегося уже прояснена.

Историко-документальная экспертиза также подтвердила подлинность останков, найденных в Поросенковом логу. Они, по словам Пчелова, принадлежат императору Николаю II, его семье и приближенным.

17 июля в канун 102-й годовщины гибели царской семьи старший следователь по особо важным делам при председателе СК России Марина Молодцова в интервью «Известиям» рассказала о том, как продолжается следствие по данному делу, и раскрыла подробности проведенных экспертиз.

По ее словам, дело было возобновлено в 2015 году, и с того момента было проведено уже более 37 экспертиз, в том числе судебно-медицинские (антропологические), молекулярно-генетические, трасологические, почерковедческие и другие. Кроме того, в рамках расследования были проведены следственные эксперименты.

Молодцова тогда также отметила, что экспертизы помогли подтвердить, что останки, найденные под Екатеринбургом в 1979 году, действительно принадлежат Николаю II и членам его семьи и их окружению.

В этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль выступает против пересмотра исторического прошлого, будь оно хорошим или плохим. Он добавил, что под каким бы углом ни рассматривались те события, суть дела не изменится, ведь большевики расстреляли Романовых.

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