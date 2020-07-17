В СК рассказали о ходе расследования расстрела царской семьи

Старший следователь по особо важным делам при председателе СК России Марина Молодцова в канун 102-й годовщины гибели царской семьи в интервью «Известиям» рассказала о том, как продолжается следствие по данному делу, и раскрыла подробности проведенных экспертиз.

По ее словам, с момента возобновления дела в 2015 году было назначено 37 судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинские (антропологические), молекулярно-генетические, трасологические, почерковедческие и другие. Кроме того, в рамках расследования были проведены следственные эксперименты.

Так, в помещении, размеры которого совпадают с комнатой в подвале Ипатьевского дома, были воспроизведены обстановка и обстоятельства расстрела Николая II, его семьи и близких. Следственный эксперимент помог опровергнуть выводы некоторых исследователей о том, что в такой маленькой по размерам комнате не могли разместиться 11 потерпевших и участники расстрела.

С помощью другого следственного эксперимента следователи опровергли информацию о том, что тела убитых членов царской семьи уничтожили с использованием серной кислоты и огня, так как нанесение на поверхность биологических тканей концентрированной серной кислоты замедляет процесс их последующего сожжения.

Молодцова рассказала, что сейчас с помощью почерковедческой экспертизы устанавливается, кто именно написал на обоях на месте убийства строки стихотворения Генриха Гейне. Для сравнения почерков в различных архивах изъяты подлинные документы с рукописными текстами, выполненными участниками екатеринбургских событий, в том числе Петром Войковым, Яном Свикке, Исаем Родзинским и др.

Что касается идентификации останков, найденных под Екатеринбургом в 1979 году, на основании множества экспертиз следствие пришло к выводу, что они действительно принадлежат Николаю II и членам его семьи и их окружению. Однако сейчас следствие продолжает собирать материалы и проводить экспертизы, чтобы исключить малейшие сомнения.

Например, для установления личности Николая II эксперты намерены изготовить 3D-модель шляпы, которая была на Николае Александровиче в момент его ранения в Японии. Она хранится в Эрмитаже. Трехмерные копии шляпы и черепа можно будет сопоставить и оценить, совпадают ли повреждения на головном уборе и обнаруженные ранения на черепе.

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