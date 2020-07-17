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В СК рассказали о ходе расследования расстрела царской семьи

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Фото: пресс-служба СКР
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Старший следователь по особо важным делам при председателе СК России Марина Молодцова в канун 102-й годовщины гибели царской семьи в интервью «Известиям» рассказала о том, как продолжается следствие по данному делу, и раскрыла подробности проведенных экспертиз.

По ее словам, с момента возобновления дела в 2015 году было назначено 37 судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинские (антропологические), молекулярно-генетические, трасологические, почерковедческие и другие. Кроме того, в рамках расследования были проведены следственные эксперименты.

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Так, в помещении, размеры которого совпадают с комнатой в подвале Ипатьевского дома, были воспроизведены обстановка и обстоятельства расстрела Николая II, его семьи и близких. Следственный эксперимент помог опровергнуть выводы некоторых исследователей о том, что в такой маленькой по размерам комнате не могли разместиться 11 потерпевших и участники расстрела.

С помощью другого следственного эксперимента следователи опровергли информацию о том, что тела убитых членов царской семьи уничтожили с использованием серной кислоты и огня, так как нанесение на поверхность биологических тканей концентрированной серной кислоты замедляет процесс их последующего сожжения.

Молодцова рассказала, что сейчас с помощью почерковедческой экспертизы устанавливается, кто именно написал на обоях на месте убийства строки стихотворения Генриха Гейне. Для сравнения почерков в различных архивах изъяты подлинные документы с рукописными текстами, выполненными участниками екатеринбургских событий, в том числе Петром Войковым, Яном Свикке, Исаем Родзинским и др.

Что касается идентификации останков, найденных под Екатеринбургом в 1979 году, на основании множества экспертиз следствие пришло к выводу, что они действительно принадлежат Николаю II и членам его семьи и их окружению. Однако сейчас следствие продолжает собирать материалы и проводить экспертизы, чтобы исключить малейшие сомнения.

Например, для установления личности Николая II эксперты намерены изготовить 3D-модель шляпы, которая была на Николае Александровиче в момент его ранения в Японии. Она хранится в Эрмитаже. Трехмерные копии шляпы и черепа можно будет сопоставить и оценить, совпадают ли повреждения на головном уборе и обнаруженные ранения на черепе.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Можно предположить, что есть еще одно или несколько захоронений»

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Ровно 100 лет назад, в ночь с 16 на 17 июля, в Екатеринбурге были убиты большевиками последний российский император Николай II, императрица Александра Федоровна, великие княжны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, цесаревич Алексей и члены царской свиты — лейб-медик Е.С. Боткин, лейб-повар И.М. Харитонов, комнатная девушка А.С. Демидова, камердинер императора полковник А.Е. Трупп. Портал iz.ru подготовил специальную фотогалерею к годовщине трагедии в Ипатьевском доме

Фото: commons.wikimedia.org
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Николай II кормит слона в Царском Селе

Фото: commons.wikimedia.org
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В царской семье многие увлекались фотографией. Этот снимок цесаревны Анастасии сделан ее матерью, императрицей Александрой Федоровной в 1915 году. Согласно материалам комиссии следователя Соколова, Анастасия выжила после пулевых ранений и была добита штыками и прикладами

Фото: РИА Новости
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Наследник престола цесаревич Алексей страдал гемофилией. К концу жизни он практически не мог ходить. В подвал дома, где были убиты Романовы, отцу пришлось нести его на руках

Фото: brbl-dl.library.yale.edu
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Великая княжна Татьяна на борту яхты «Штандарт»

Фото: brbl-dl.library.yale.edu
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Великие княжны Ольга и Татьяна занимаются французским языком со своим преподавателем
 

Фото: brbl-dl.library.yale.edu
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Слева направо: дядька цесаревича боцман А.Е. Деревенько, цесаревич Алексей Николаевич, император Николай II, няня детей императора М.И. Вишнякова, великие княжны Татьяна, Мария и Анастасия. 1907 год

Фото: ТАСС
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На другой фотографии, сделанной в 1915 году, императрица запечатлела мужа и сына

Фото: РИА Новости
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В 2000 году убитые в Екатеринбурге Романовы были канонизированы Русской православной церковью Московского патриархата и почитаются как царственные страстотерпцы

Фото: ТАСС
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Николай II, императрица Александра Федоровна и сестра императора великая княгиня Ольга Александровна на прогулке. Ольге Александровне одной из немногих в царской семье удалось спастись от большевистского террора

Фото: РИА Новости
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Николай II и цесаревич Алексей на смотре войск в Могилеве

Фото: commons.wikimedia.org
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