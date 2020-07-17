Песков прокомментировал расследование расстрела царской семьи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль выступает против пересмотра исторического прошлого, будь оно хорошим или плохим. Таким образом, он прокомментировал расследование Следственным комитетом дела о расстреле царской семьи.

«Пересмотр итогов исторического прошлого — это то, против чего мы выступаем. У нас великое прошлое, было много хорошего и плохого. Не зная прошлого, нельзя смотреть в будущее. В остальное я рекомендую обращаться к следственным органам», — заявил Песков журналистам в пятницу, 17 июля.

Он добавил, что под каким бы углом ни рассматривались те события, суть дела не изменится, ведь большевики расстреляли Романовых.

«Мы жили в стране, где была одна партия, коммунистическая партия, которая таким образом защищала свое наследие, но мы вторгаемся в философскую область, давайте исходить из голой констатации факта. Расстрел имел место — имел. Расстреляли не только царя, но и его семью. Это имело место, вряд ли с этим можно спорить», — подчеркнул он.

Ранее 17 июля в канун 102-й годовщины гибели царской семьи старший следователь по особо важным делам при председателе СК России Марина Молодцова в интервью «Известиям» рассказала о том, как продолжается следствие по данному делу, и раскрыла подробности проведенных экспертиз.

По ее словам, дело было возобновлено в 2015 году, и с того момента было проведено уже более 37 экспертиз, в том числе судебно-медицинские (антропологические), молекулярно-генетические, трасологические, почерковедческие и другие. Кроме того, в рамках расследования были проведены следственные эксперименты.

Благодаря этому следователям, например, удалось опровергнуть мнение о том, что комната в подвале Ипатьевского дома, где совершено убийство, была слишком маленькой, чтобы вместить 11 потерпевших и участников расстрела.

Экспертизы также помогли подтвердить, что останки, найденные под Екатеринбургом в 1979 году, действительно принадлежат Николаю II и членам его семьи и их окружению.