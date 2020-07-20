Жена убитого бизнесмена заявила об уверенности в вине Фургала

Супруга убитого бизнесмена Евгения Зори Лариса выразила уверенность, что экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал причастен к убийству ее мужа. Об этом она рассказала 20 июля телеканалу РЕН ТВ.

«Вы знаете, что когда я слышу от разных политологов, дикторов, журналистов, что Фургала незаконно арестовали, что ему приписывают и шьют какое-то дело 15-летней давности, мне очень больно это слышать. Я знаю, что это точно было совершено преступление. И я уверена, что убийца — Фургал», — заявила она.

Зоря также выразила свое возмущение по поводу высказываний о том, что прошло уже 15 лет и не стоит «ворошить» эти дела. Женщина подчеркнула, что у убийства нет срока давности.

«Для многих, кто это говорит, это, наверное, просто 15 лет, а для меня это 5 тысяч 674 дня без любимого человека. Это 5 тысяч 674 дня дети без папы. И это каждый день с болью. И время не лечит. Когда через несколько лет после убийства Жени, у нашей дочери был выпускной бал и там предполагался танец с папой, дочь предлагала даже не идти» — добавила супруга убитого.

Бывшего главу региона задержали по подозрению в организации убийств и покушений на предпринимателей. Речь идет о гибели бизнесменов Зори, Олега Булатова и Романа Сандалова в 2004–2005 годах. Возбуждено уголовное дело по ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»).

10 июля суд арестовал Фургала на срок до 9 сентября. Заседание проходило в закрытом режиме. По словам следователя, это было сделано с целью обеспечить безопасность участников судебного процесса, которым уже поступали угрозы. 16 июля Мосгорсуд признал законным арест Фургала.

Президент России Владимир Путин 20 июля подписал указ об отставке губернатора региона Сергея Фургала в связи с утратой доверия к нему. Временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Михаил Дегтярев.