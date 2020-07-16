Мосгорсуд признал законным арест Фургала

Мосгорсуд в четверг, 16 июля, прнизнал законным арест губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Таким образом, апелляция защиты оставлена без удовлетворения, а решение суда первой инстанции — без изменений.

Сам Фургал принимал участие в заседании по видео, передает ТАСС. В перерыве он рассказал о пребывании в СИЗО, назвав его местом с плохой аурой. Также он пожаловался, что руководство изолятора не доставляет ему передачи.

Фургал по-прежнему останется под арестом до 9 сентября.

Фургала задержали по подозрению в организации убийств и покушений на предпринимателей. Как сообщал телеканал РЕН ТВ, речь идет о гибели бизнесменов Олега Булатова, Евгения Зори и Романа Сандалова в 2004–2005 годах. Возбуждено уголовное дело по ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»).

10 июля суд арестовал губернатора на срок до 9 сентября. Заседание проходило в закрытом режиме. По словам следователя, это было сделано с целью обеспечить безопасность участников судебного процесса, которым уже поступали угрозы.