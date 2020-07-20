В Думу внесут проект о запрете изымать домашних животных за долги

Комиссия правительства России по законопроектной деятельности на заседании в понедельник, 20 июля, одобрила проект закона, запрещающего изъятие у граждан домашних животных, не используемых в предпринимательской деятельности, за задолженности.

Это следует из отзыва правительства, сообщил «Интерфакс». Документ одобрен к внесению в Государственную думу, однако отмечена необходимость дополнить его определением «домашнее животное».

Поправки предлагается внести в ст. 446 Гражданского процессуального кодекса (ГПК) РФ. Разработал документ глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

О внесении законопроекта стало известно в январе. Тогда Бурматов объяснил, что комитет уже неформально получил одобрение Центробанка.

Это не будет касаться изъятия животных у юридических лиц и случаев противоправного отношения к питомцам со стороны их хозяев.