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Исполком перенес шествие «Бессмертный полк России» на 2021 год

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Шествие «Бессмертного полка «России» перенесли на 2021 год из-за эпидемиологической обстановки в стране. Об этом в понедельник, 20 июля, сообщил исполком общественной акции на своем сайте.

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Как уточняется в сообщении, президент РФ Владимир Путин поддержал решение о переносе проведения акции, понимая заботу исполкома общественного движения о сохранении здоровья граждан. «Президент РФ Владимир Путин считает правильным решение организаторов Бессмертного полка перенести акцию на следующий год», — сказано в сообщении.

Ранее в понедельник глава государства заявил о переносе акции на 2021 год. По его словам, «Бессмертный полк» пройдет «широко, мощно, по достоинству, красиво», пишет «Газета.ру».

Изначально Путин предложил провести шествие, которое не состоялось в День Победы 9 Мая из-за ограничений в связи с коронавирусом, 26 июля.

Из-за пандемии коронавируса в этом году памятные мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне перенесли, шествие прошло в онлайн-режиме. Для участия в онлайн-мероприятии, которое началось 9 Мая и длилось 19 дней, были зарегистрированы около 3 млн человек.

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