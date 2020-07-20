Страховая порука: можно ли вернуть деньги за несостоявшийся тур

Отказ страховых компаний в выплате возмещения по договорам страхования от невыезда за рубеж занял третье место в рэнкинге «коронавирусных» обращений потребителей к финансовому уполномоченному. В итоге омбудсмен счел, что в некоторых случаях страховщики неправомерно отказывали потребителям в требованиях о возврате денег за страховой полис по турам, которые не состоялись из-за пандемии. Как рассказали «Известиям» в пресс-службе уполномоченного, стоимость полиса должна быть выплачена гражданам, если это предусмотрено договором. Эксперты считают этот момент важным — с учетом постановления, которое позволяет авиакомпаниям заменять компенсации за отмененные рейсы ваучером, а деньги возвращать в течение трех лет.

Несостоявшееся путешествие

Ренкинг самых популярных обращений граждан в период разгара эпидемии COVID-19 служба главного финансового уполномоченного подготовила специально для «Известий». Более половины «коронавирусных» заявлений (60,6%) связаны со спорами по ОСАГО, из которых равное количество на несогласие с размером выплаты по ОСАГО и нарушение срока выплаты страхового возмещения, следует из документа.

— В обращениях по ОСАГО заявители указывали, например, на то, что меры, принятые в связи с COVID-19, препятствовали им в предоставлении поврежденного транспортного средства для осмотра в рамках независимой экспертизы. Также граждане сообщали о длительном рассмотрении заявлений о выплате страхового возмещения, поскольку финансовые организации ссылались на ситуацию с COVID-19. В данных случаях требования потребителей удовлетворялись, и взыскивалась неустойка, — пояснил главный финуполномоченный Юрий Воронин.

На втором месте по количеству обращений оказалось страхование жизни (10,3%): в основном заявители требовали возврата денежных средств в связи с расторжением договора.

На третьем месте — страхование выезжающих за рубеж (7,8%). По таким продуктам потребители чаще всего были недовольны отказом страховой компании в выплате возмещения.

Как отметили в офисе омбудсмена, по жалобам, связанным с ОСАГО и расторжением договора добровольного страхования жизни (как правило, при оформлении кредита), проблема в основном находилась не на стороне страховых компаний. Например, в случае с «автогражданкой» потребители жаловались на то, что страховщики препятствовали независимой экспертизе. Однако омбудсмен пришел к выводу, что ее проведению мешали ограничения, введенные в период разгара эпидемии.

В отношении расторжения договора страхования жизни проблема также находилась не на стороне компаний, пришел к выводу уполномоченный. Люди жаловались, что не успели отказаться от договора страхования в период охлаждения (14 дней) в связи с тем, что для этого нужно было посещать офис банка или страховой компании. Однако омбудсмен счел, что граждане просто не были информированы о том, что написать отказ от договора можно было в электронной форме, то есть — дистанционно.

Другой вопрос — страховки от невыезда за рубеж. Компании отказывали клиентам в возмещении, ссылаясь на то, что в договоре не был прописан риск самоизоляции и закрытия границ в связи с новым коронавирусом. В этом случае омбудсмен чаще выносил решения в пользу потребителей.

— Условиями договоров некоторых страховых компаний была предусмотрена возможность возврата части страховой премии в случае, если срок страхования не наступил. Отказ финансовой организации в выплате страхового возмещения не обоснован в случае, если соответствующий риск был принят на страхование, — пояснили «Известиям» в пресс-службе финуполномоченного.

При этом сумма страхового возмещения зависит от условия договора — как правило, это премия за вычетом части на услуги страховой компании, уточнили там.

Если граждане еще не решили свой вопрос со страховой компанией, у них есть достаточно времени, чтобы это сделать. По словам Юрия Воронина, «коронавирусные» обращения будут поступать еще долго, так как законом «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг» предусмотрен трехлетний срок обращения к финансовому уполномоченному со дня, когда потребитель узнал или должен был узнать о нарушении своего права.

Судиться или «разводиться»

Несмотря на то, что страхование от невыезда за рубеж пока не является популярным (по разным оценкам, им охвачено 5–10% туристов. «Известия»), на данный момент это единственный способ вернуть деньги за несостоявшуюся поездку. Стоит ли обращаться в службу финомбудсмена или подавать суд в этой ситуации?

При отсутствии страховки сейчас можно рассчитывать только на формальную расписку — например, от авиакомпании. В этом месяце правительство опубликовало постановление, которое позволяет перевозчикам компенсировать отмену рейсов ваучерами. При этом в течение трех лет с даты отправления рейса авиакомпания должна начислить стоимость билета на отмененный рейс «в счет оплаты услуг по воздушной перевозке (в том числе по другим маршрутам) и дополнительных услуг перевозчика». При этом постановление не распространяется на чартертные рейсы.

— Фактически компании получили право не возвращать деньги в течение трех лет, -— считает председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин.

Страховка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Но если есть страховка от невыезда, то ситуация несколько упрощается. По мнению, Дмитрия Янина, не стоит торопиться с иском, поскольку суд будет учитывать множество факторов — в том числе и возможность авиакомпаний выдать ваучер вместо компенсации. Кроме того, сейчас обращение в суд может обернуться лишь большими издержками, уверен он. Поэтому, считает защитник прав потребителей, имеет смысл обратиться в службу финансового омбудсмена. И только в случае его отрицательного решения идти в суд.

Страхование выезжающих за рубеж — один из массовых видов страхования, по которому допускается досудебное урегулирование спора между гражданами и страховыми компаниями, согласна профессор кафедры Финансы и цены РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова. По ее мнению, в случае невыезда по независящим от гражданина обстоятельствам нужно настаивать еще и на возврате медицинской страховки .

Как заверили «Известия» во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС), страховые компании, как правило, возвращают премии в случае, если поездка не состоялась из-за карантинных ограничений в связи с эпидемией COVID-19, а обращения граждан носят единичный характер.