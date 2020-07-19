Подросток погиб и три человека пострадали в ДТП в Красноярском крае

Подросток погиб и три человека пострадали в результате ДТП в Лесосибирске Красноярского края. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГИБДД.

По предварительным данным, 18-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2109» не справился с управлением транспортного средства и допустил наезд на здание.

На момент аварии в автомобиле находились водитель и четыре пассажира, один из которых — 15-летний подросток — погиб на месте от полученных травм. Остальные пострадавшие были госпитализированы.

Сотрудники ГИБДД установили, что водитель не имел права на управление автомобилем, а само транспортное средство было приобретено за 15 дней до ДТП. Также стало известно, что владелец машины находился на пассажирском сидении. Расследование происшествия продолжается.

18 июля два автомобиля столкнулись на трассе в Кемеровской области, в результате погибла женщина и еще четыре человека, в том числе подросток, пострадали.