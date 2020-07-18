Один человек погиб и четверо пострадали при ДТП в Кузбассе

Два автомобиля столкнулись на трассе в Кемеровской области, в результате погибла женщина и еще четыре человека, в том числе подросток, пострадали, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службе регионального центра медицины катастроф.

Авария произошла в ночь на субботу на трассе Белово-Прокопьевск. Одну из пострадавших госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, врачи не смогли ее спасти. Отмечается, что 16-летний сын погибшей женщины находится тяжелом состоянии в Центре охраны здоровья шахтеров, его оперируют.

Остальные трое пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести.

В свою очередь в отделе пропаганды управления регионального ГИБДД уточнили, что автоавария произошла 18 июля около 6.50 (2.50 мск) на 37-м километре автодороги Ленинск-Кузнецкий - Новокузнецк - Междуреченск.

По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2109, двигавшийся со стороны Ленинска-Кузнецкого в направлении Белово, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Toyota Ist.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее, 17 июля, сообщалось, что четыре человека доставлены в больницу после ДТП в Волгоградской области. 15-летняя девушка скончалась.