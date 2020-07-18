Около 10 тыс. человек вышли на несанкционированный митинг в поддержку Фургала

В Хабаровске состоялась четвертая несанкционированная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом в субботу, 18 июля, сообщает городская администрация.

На улицы вышли до 10 тыс. человек, что на 30% меньше, чем в прошлые выходные. Во время шествия ряды протестующих значительно уменьшились, после прохождения по городу на площадь Ленина уже вернулись около 300 человек.

Участники акции прошлись по центральным улицам города, скандируя лозунги в поддержку главы региона, а затем собрались на площади имени Ленина перед зданием правительства. Власти города отметили, что митинг и шествие прошли спокойно, сотрудникам правоохранительных органов не потребовалось вмешиваться в происходящее и производить задержания митингующих.

Указано, что из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в регионе полицейские раздавали всем участникам митинга защитные медицинские маски.

«В ответ участники акции с большим позитивом отнеслись к работе стражей правопорядка, демонстрируя плакаты с надписями «Я/МЫ полиция Хабаровска». Из-за лояльного отношения полиции и ответственного поведения митингующих, обстановка на площади имени Ленина была подстать тем добрым песням для детей, которые звучали из динамиков, установленных перед центральным входом в дом правительства Хабаровского края», — рассказали в пресс-службе администрации.

Ранее 16 июля адвокат Фургала Борис Кожемякин сообщил, что губернатор благодарит всех за поддержку, но акции не одобряет.

Губернатора задержали по подозрению в организации убийств и покушений на предпринимателей. Как сообщал телеканал РЕН ТВ, речь идет о гибели бизнесменов Олега Булатова, Евгения Зори и Романа Сандалова в 2004–2005 годах. Возбуждено уголовное дело по ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»).

10 июля суд арестовал губернатора на срок до 9 сентября. Заседание проходило в закрытом режиме. По словам следователя, это было сделано с целью обеспечить безопасность участников судебного процесса, которым уже поступали угрозы. 16 июля Мосгорсуд признал законным арест Фургала.