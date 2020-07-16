Адвокат Фургала рассказал о его отношении к выступлениям в свою поддержку

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал благодарит жителей края за поддержку, но не одобряет массовых выступлений, заявил в четверг, 16 июля, его адвокат Борис Кожемякин.

«Фургал никакого отношения к тем выступлениям жителей Хабаровска не имеет, он их благодарит, но не одобряет таких массовых выступлений», — приводит его слова «Интерфакс».

Днем ранее полиция задержала не менее 15 человек на несогласованной акции в Москве. Часть людей выкрикивала призывы о том, чтобы Фургала освободили из СИЗО.

Губернатора задержали по подозрению в организации убийств и покушений на предпринимателей. Как сообщал телеканал РЕН ТВ, речь идет о гибели бизнесменов Олега Булатова, Евгения Зори и Романа Сандалова в 2004–2005 годах. Возбуждено уголовное дело по ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»).

10 июля суд арестовал губернатора на срок до 9 сентября. Заседание проходило в закрытом режиме. По словам следователя, это было сделано с целью обеспечить безопасность участников судебного процесса, которым уже поступали угрозы. 16 июля Мосгорсуд признал законным арест Фургала.