Врач призвал обязательно привиться осенью от гриппа из-за коронавируса

В этом году прививки от сезонного гриппа осенью надо сделать обязательными. Такая мера может снизить нагрузку на медицинскую систему в условиях пандемии коронавируса. Об этом в субботу, 18 июля, заявил в интервью «РИА Новости» заведующий отделением коронавируса в тель-авивской больнице Ихилов доктор Гай Хошен.

«Единственное, что может действительно помочь с сезонным гриппом — это прививки. Государство (Израиль — Ред.) закупает их сейчас в значительно большем объеме, и тут будет важно, возможно, в приказном порядке обязать людей сделать эти прививки», — заявил врач.

Сезонная вспышка ОРВИ и гриппа может наложится на пандемию COVID-19, а их симптомы практически неотличимы, предупреждает Хошен.

По словам медика, в осенние месяцы «положение будет еще более сложным, чем сейчас» и будет очень сложно разделять больных внутри больниц.

Накануне министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что Минздрав планирует большую поставку вакцины от гриппа во все регионы России, чтобы снизить заболеваемость тяжелыми формами коронавируса. Министр добавил, что вакцинация против гриппа ― ключевой фактор снижения уровня заболеваемости тяжелыми формами COVID-19.

15 июля глава Минздрава призвал расширить охват населения России вакцинацией против гриппа.