Минздрав поставит большую партию вакцины от гриппа в регионы

Минздрав планирует большую поставку вакцины от гриппа во все регионы России, чтобы снизить заболеваемость тяжелыми формами коронавируса. Об этом в пятницу, 17 июля, заявил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«В этом году мы планируем большую поставку вакцины от гриппа во все регионы. Весь заказ размещен <…> Важным является то, чтобы период подъема заболеваемости гриппом и продолжение циркуляции COVID-19 не попали в синергию», ― подчеркнул он.

Мурашко добавил, что вакцинация против гриппа ― ключевой фактор снижения уровня заболеваемости тяжелыми формами COVID-19.

15 июля Мурашко призвал расширить охват населения России вакцинацией против гриппа, отмечает «Газета.ру».

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 759 203 человек, умерли 12 123 пациента, выздоровели ― 539 373.

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