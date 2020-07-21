Офисная надежда: банки отказались от закрытия отделений в кризис

В первом полугодии российские финансовые организации закрыли всего 317 допофисов, показывают данные Центробанка. Это немного — 1,6% сети. Для сравнения: в кризис 2015-го было ликвидировано почти 12% отделений . При этом нельзя сказать, что пандемия пощадила банки — они вынули из бизнеса сотни миллиардов рублей на покрытие неплатежей по кредитам, инвестируют в развитие цифровых продуктов, оплачивают тестирование на COVID-19 десятков тысяч сотрудников и компенсируют им больничные. Но на филиалах не экономят. Они по-прежнему нужны пожилым людям, а также VIP-клиентам и малому бизнесу. Кроме того, банки научились продавать в допофисах новые продукты — от телемедицины и подписки на онлайн-кинотеатры до кофе и пиццы.

Банкиры налегке

С января по конец июня 2020 года число банковских офисов в России сократилось с 19 997 до 19 680 единиц, то есть на 1,6%. Наибольшие потери, по данным регулятора, понес Центральный федеральный округ — в нем закрыто 130 точек продаж, в том числе 104 в Москве . Также отделения ликвидировали в Северо-Западном, Южном, Северо-Кавказском, Приволжском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном округах.

По информации ЦБ, в кризис 2015 года банки закрыли 11,9% офисов, в 2016-м — 8,7%, в 2017-м — 3,4%, а в 2018-м — 10,5%. При сохранении нынешних темпов сокращения отделений в 2020 году этот показатель окажется минимальным.

Дополнительные офисы — самый ценный формат банковских представительств, поскольку они позволяют осуществлять все типы операций . К территориальным подразделениям в том числе относятся операционные и кредитно-кассовые офисы, а также операционные кассы и передвижные пункты. У них возможности меньше, и их банки закрывают охотнее. Например, число операционных офисов за полгода уменьшилось почти на 4%.

э1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Открыть новое отделение — удовольствие не из дешевых. По экспертным оценкам, на это придется потратить от 1 млн рублей на мини-офис и до 5 млн рублей на полноценную единицу. Неудивительно, что в последние годы кредитные организации сокращают сеть . Если в 2013 году число территориальных подразделений превышало 43 тыс., то сейчас их порядка 29,2 тыс.

После каждого кризиса, когда сектор вынужден экономить средства, потери растут. Например, после неспокойного 2014 года, ознаменовавшегося резкими валютными скачками, в 2015-м банки закрыли почти 12% отделений, а в 2018-м, когда некоторые крупные кредитные организации попали под санацию, — более 10% . Одновременно сектор взял курс на развитие дистанционного обслуживания, чтобы клиенты могли получить нужные продукты и услуги, не приходя в офис.

Однако в прошлом году этот тренд резко замедлился, и, как показал опыт января–июня 2020 года, на которые пришлась эпидемия COVID-19 и период самоизоляции, изменений ситуации не наблюдается. При этом банкам пришлось нелегко. У них болели сотрудники, работающие в розничных отделениях. О случаях инфицирования ранее «Известиям» рассказывали представители Сбербанка, ФК «Открытие», ВТБ, Газпромбанка, Совкомбанка, Альфа-банка, ПСБ и РСХБ. Всем приходилось нести расходы на дезинфекцию офисов и тестирование сотрудников.

э2 Фото: ТАСС/Артем Геодакян

К тому же все кредитные организации сейчас готовятся к росту неплатежей по кредитам. Один только Сбербанк за январь–июнь увеличил подушку безопасности на 340 млрд рублей.

Банки с кофе

ЦБ не давал рекомендаций банкам каким-либо образом изменять численность структурных подразделений в связи с пандемией, отметили в пресс-службе регулятора . Такие решения финансовые институты принимают сами, исходя из собственных расчетов.

Будучи коммерческими организациями, банки сами идут на изменение числа отделений и филиалов, подтвердил управляющий партнер адвокатского бюро «Бишенов и Партнеры» Алим Бишенов . По его словам, регулятор не может указывать подопечным, какое количество офисов и где они должны иметь.

Вместе с тем Банк России проводит политику повышения финансовой доступности, напомнил его представитель. Она заключается в расширении физического доступа к простейшим операциям в малонаселенных и труднодоступных регионах и развитии дистанционных услуг . Этим летом ЦБ направил в правительство предложения, призванные расширить сеть предоставления финуслуг в малых и сельских населенных пунктах, сообщали ранее «Известия».

э3 Сотрудники Ак Барс Банка отправляются на доставку пенсий клиентам на дом Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Не закрывал в этом году отделений и не будет это делать Россельхозбанк , сообщил его представитель. К 2022 году РСХБ намерен охватить 100% сельских территорий.

Нет таких планов и у Почта Банка . Всегда остаются клиенты, которым нужно обсудить условия продукта, посоветоваться, — как правило, это пожилые люди. Кроме того, появляются новые предложения, и они требуют разъяснений, что комфортнее делать в беседе с финансовым экспертом, отметил представитель Почта Банка.

Дело не только в пожилых вкладчиках, но и в том, что некоторые услуги трудно или невозможно перевести в онлайн, объяснили в МКБ и Росбанке. Это касается премиального сегмента, малого и среднего бизнеса и выполнения сложных операций для клиентов. МКБ периодически закрывает дублирующие допофисы и открывает новые точки продаж в регионах. В 2020 году он это сделал в Казани, Ижевске, Екатеринбурге и Ногинске. Такой же политики придерживается ПСБ.

ВТБ намерен в этом году добавить к своей сети, насчитывающей более 1,5 тыс. точек, еще 50 офисов , рассказали в банке.

э4 Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Сбербанк не закрывал отделения в 2019 году и не будет это делать в 2020-м . Но благодаря развитию экосистемы его сеть предлагает новые возможности. Уже сейчас в офисах можно подключиться к мобильному оператору или онлайн-кинотеатру Окко, проконсультироваться с врачом и заказать пиццу, а скоро к этому добавится возможность выпить кофе и отправить посылку, сообщил представитель «Сбера».