Удалённое приключение: банки меняют режим труда для служащих

Гибкий график, отсутствие закреплённого рабочего места и постоянный удалённый формат становятся новой реальностью для банкиров. Примерно четверть из 30 крупнейших кредитных организаций готовится изменить режим труда своего персонала, рассказали «Известиям» их представители . Возможность не приезжать в офис каждый день — это даже не часть соцпакета, а норма, на которую могут рассчитывать новые сотрудники. При этом, удалённая работа имеет и минусы , отметили эксперты. Среди них — переход на фактически ненормированный рабочий день и необходимость платить из собственного кармана за обустройство рабочего места . Сэкономленные деньги банки потратят на контроль за сотрудниками.

Новая нормальность

Опыт работы в дистанционном формате оказался полезным, рассказал «Известиям» первый зампред правления МКБ Михаил Полунин. По его словам, банк провёл опрос сотрудников и оказалось, что многие хотели бы продолжить работать из дома. 44% персонала МКБ по-прежнему находится на удалёнке.

Сейчас банк проводит дополнительное исследование, чтобы, прежде чем принять решение, учесть как соображения эффективности и экономии, так и комфорта сотрудников, объяснил Михаил Полунин. МКБ рассматривает различные варианты — от использования коворкингов и работы в офисе три-четыре раза в неделю до полноценного офисного формата , добавил он.

ПСБ начал пилотный проект для двух подразделений, чтобы оценить целесообразность перевода части сотрудников головного офиса на постоянный дистанционный режим , сообщили в пресс-службе. С точки зрения функционала, этот формат подойдёт примерно трети персонала — часть сотрудников будет трудиться удалённо, ещё часть — с сочетанием дистанционного и офисного режимов. В первую очередь, речь идёт о людях, чей функционал не требует взаимодействия с клиентами и не связан с системами обеспечения бесперебойной деятельности банка , подчеркнули в ПСБ.

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В Совкомбанке и дальше будут учитывать лучшие практики организации удалённой работы, поделился первый зампред правления Сергей Хотимский. Среди рассматриваемых вариантов он назвал формат, не предполагающий закреплённого места за сотрудником, когда в офисе можно сесть за любой свободный компьютер.

Часть служащих в постоянном дистанционном режиме оставит и «дочка» Росбанка — Русфинанс Банк , рассказала директор департамента по работе с персоналом Лилия Калачёва. В самом Росбанке изучают такую возможность, отметила его директор по персоналу Мария Мосина.

В «БКС Банке» с 22 июня действует комбинированный график, подразумевающий, что одновременно в офисе могут находиться не более половины сотрудников, рассказали в пресс-службе.

— Внутри одной команды графики будут совпадать. Мы ходим на работу в том числе и за общением, и сотрудникам будет комфортнее, если они будут приходить с коллегами в офис в одни и те же дни, — прокомментировал предправления «БКС Банка» Дмитрий Пешнев-Подольский.

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В дальнейшем «БКС Банк» рассматривает возможность часть служащих оставить на удалёнке, а для остальных сформировать более свободный график посещения.

Банкиры на расстоянии

Опция удаленного режима труда станет конкурентным преимуществом банка как работодателя, солидарно отметили представители опрошенных «Известиями» кредитных организаций.

Более того, в качестве соцпакета предлагать дистанционный или гибкий график уже поздно , сказала Лилия Калачёва из «Русфинанс Банка». По её словам, это можно было делать до начала пандемии, когда такой формат не был широко распространен среди ключевых игроков рынка. Сейчас же его готов предложить фактически любой работодатель, и в будущем он станет стандартом , добавила она.

58% участников опроса, который «БКС Банк» проводил среди сотрудников, согласились, что часть персонала и после окончания периода самоизоляции могла бы работать дистанционно . Однако они называли и минусы удалённого режима: отсутствие прямого контакта между коллегами, нехватка повседневного общения и других активностей внутри коллектива.

Главный недостаток «удалёнки» сводится к тому, что работодатель злоупотребляет её «пределами», увеличивая нагрузку на персонал , прокомментировал доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ Руслан Аллалыев. Есть и другие минусы — необходимость самостоятельного обустройства рабочего места, недостаток профессионального общения — но они носят вторичный характер , отметил он.

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Самим банкам новая трудовая реальность выгодна тем, что они могут сэкономить на операционных расходах.

Снижения издержек можно добиться, если часть высвободившихся площадей будет сдана в аренду, а расходы на офисную инфраструктуру, а также воду, электричество и отопление снизятся , отметил аналитик «Финама» Алексей Коренев.

По мнению члена генерального совета «Деловой России» Алима Бишенова, при переводе на постоянную удалёнку или гибкий график 15-20% сотрудников, банки смогут урезать операционные расходы на 10-15%. Сэкономленные средства, скорее всего, будут направлены в доформирование резервов или на текущие актуальные нужды кредитных организаций , сказал он.

Деньги, которые будут оставаться у банков, пойдут на совершенствование системы контроля сотрудников, находящихся на гибком графике, а также на учёт рабочего времени частично занятых в офисе , отметил Руслан Аллалыев из РЭУ. Поэтому средства понадобятся на внедрение новых информационных технологий и обеспечение кибер-безопасности кредитных организаций, объяснил он.

Банк России не ответил на вопросы «Известий», не вызывает ли у него беспокойство перевод на удалённый режим работы сотрудников кредитных организаций, а также, не будет ли он сам вводить гибкий график для своего персонала.