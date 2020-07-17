Российская компания договорилась о производстве оксфордской вакцины от COVID-19

Российская фармацевтическая компания «Р-Фарм» по договоренности с компанией AstraZeneca будет производить в РФ оксфордскую вакцину от коронавируса. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщил председатель совета директоров и основатель компании «Р-Фарм» Алексей Репик.

«Мы это свое намерение оформили в виде подписанного соглашения в области производства и поставки вакцины, которая разработана AstraZeneca и Оксфордским университетом, используя технологические возможности «Р-Фарм» для реализации проекта», — сказал Репик в эфире телеканала «Россия 24».

Он подчеркнул, что «Р-Фарм» выступает еще и в роли хаба для поставок вакцины. После производства она будет экспортироваться в 30–50 стран, включая государства Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Европы и СНГ.

О договоренностях «Р-Фарма» с AstraZeneca стало известно еще накануне от главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева.

Об этой сделке Дмитриев рассказал в контексте обвинений Великобритании в том, что якобы связанные с Россией хакеры похищали на Западе данные о вакцине от коронавирусной инфекции.

Кроме того, в настоящее время в России идут разработки и клинические испытания отечественной вакцины от коронавируса. Как заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, регистрация российской вакцины от COVID-19 намечена на вторую декаду августа.

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