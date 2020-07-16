Глава РФПИ отверг обвинения в краже разработок вакцин у Британии

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что у России нет необходимости красть разработки вакцин в Британии, так как компания AstraZeneca договорилась с «Р-Фарм» и передала все наработки.

«Я думаю, что вся эта история — это попытка запятнать российскую вакцину со стороны людей, которые боятся ее успеха, поскольку российская вакцина потенциально может быть первой на рынке и потенциально наиболее успешной», — сказал Дмитриев.

Ранее Национальный кибербезопасности Великобритании сообщил, что якобы связанные с Россией хакеры пытались похитить данные о разработке вакцины от коронавируса.

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