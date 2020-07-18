Жмут до отказа: Киев сделал шаг к разрыву Минских соглашений

Верховная рада приняла постановление, которое противоречит Минским соглашениям. Согласно решению украинского парламента, местные выборы на неподконтрольной части Донбасса пройдут только после передачи Киеву участка государственной границы. Мирные договоренности диктуют другой порядок: сначала выборы, потом граница. В это же время в Донбассе началось новое обострение, погибли украинские солдаты. «Известия» разбирались в происходящем.

Пошли на разрыв

Верховная рада согласовала дату местных выборов на Украине. Они состоятся 25 октября , в ходе этой процедуры украинцы выберут депутатов поселковых, городских и областных советов. Одно из важных решений — на подконтрольной Киеву части Донецкой и Луганской областей выборы в областные советы не состоятся. Управлять ими по-прежнему будут военно-гражданские администрации.

Другое решение касается выборов на той части Донбасса, которую Киев не контролирует. Согласно тексту постановления, голосование там назначат отдельным законом при выполнении ряда условий. Депутаты требуют, в частности, передать Киеву участок государственной границы в Донбассе, разоружить «все незаконные формирования», «восстановить конституционный строй и правопорядок», обеспечить на неподконтрольной территории безопасность граждан Украины.

Порядок действий, прописанный украинскими депутатами, противоречит той очередности, которая установлена Минскими соглашениями. Они предписывают сначала провести по украинскому законодательству местные выборы в Донбассе. На следующий день после голосования начать процедуру передачи Украине участка госграницы. Потом под наблюдением ОБСЕ вывести военную технику, разоружить незаконные группы. Получается, своим решением Верховная рада сделала шаг к отказу от Минских договоренностей.

Жмут до отказа Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

Решение Верховной рады соответствует тенденции последнего времени — украинские политики всё чаще критикуют соглашения. В частности, вице-премьер Украины Алексей Резников в телеэфире назвал документ неактуальным . «Они сегодня не соответствуют реалиям, в которых была Украина, когда заключались те соглашения как политико-правовые договоренности», — сказал он. По его словам, сроки, которые предусмотрены в договоренностях, уже истекли.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорит, что комплекс мер жив благодаря «немецко-французскому аппарату искусственной вентиляции легких». Заместитель главы украинской делегации в контактной группе Александр Мережко называет соглашения рекомендательными. Вице-премьер по вопросам евроинтеграции Вадим Пристайко не исключает выхода из договоренностей. «Мы считаем, что этот документ не просто можно, а нужно менять, ведь некоторые его пункты реализовать невозможно», — объясняет он.

Взрывное дело

Проблема для Украины в том, что просто так отказаться от Минских соглашений нельзя. Договоренности закреплены резолюцией Совета Безопасности ООН и имеют статус международно признанного документа. Киев в случае отказа будет нести ответственность за срыв мирного урегулирования, а европейские страны получат возможность отменить антироссийские санкции.

За день до постановления Верховной рады состоялись телефонные переговоры Владимира Путина и Ангелы Меркель. Согласно сообщению Кремля, обе стороны осудили заявления украинских политиков и назвали минский комплекс мер единственным путем к миру. «Президент России указал на контрпродуктивность попыток украинской стороны исказить содержание договоренностей. Подчеркнуто, что линия Киева на выборочное исполнение обязательств заводит в тупик переговорный процесс», — говорится в сообщении.

В Германии об этой беседе проинформировали коротко. Но позиция Берлина по поводу урегулирования давно известна. Так, посол Германии на Украине Эрнст Райхель указывал, что в 1990 году в ГДР выборы проходили в присутствии советских войск и при существовавшем тогда коммунистическом режиме. «Необязательно, что выборы в Донбассе могут состояться только тогда, когда на каждой городской администрации будет вывешен украинский флаг», — говорил он.

Жмут до отказа Фото: РИА Новости/Сергей Аверин

17 июля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москву беспокоят заявления Киева. «Это очень опасная тенденция, которая может нас существенно отбросить по времени от момента урегулирования ситуации на Украине», — отметил он.

Вместе с дипломатическим противостоянием нарастает напряженность на линии соприкосновения. В зоне конфликта продолжаются бои, противники по традиции обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня. По информации самопровозглашенной Донецкой народной республики, 13 июля на севере Горловки на минах подорвалась диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Один военнослужащий подорвался на мине, другой диверсант погиб в перестрелке.

16 июля представители ДНР выдали тела погибших противнику. В республике уточнили, что подорвавшийся военнослужащий приехал в зону конфликта из США. «Это американский наемник Шон Фуллер, позывной Техас. Воевал в Ираке, известен как специалист подрывного дела. Являлся приверженцем ультраправых взглядов и взаимодействовал с украинскими националистами», — рассказал представитель ДНР Эдуард Басурин. Он добавил, что второй погибший был гражданином Эстонии Николаем Илиным.

Борьба за мир

Решение Верховной рады вызвало недоумение у некоторых украинских парламентариев. «Правовой режим проведения выборов на неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей в силу конфликта определяется сегодня не украинским законодательством, а международным соглашением, которое утверждено Советом Безопасности ООН. В этих соглашениях ничего нет о том, что написано, или по крайней мере большинство этих пунктов там нет», — предупреждает оппозиционный депутат Олег Волошин. Он добавляет, что без Минских договоренностей «Украина останется со своей проблемой один на один».

Жмут до отказа Фото: РИА Новости/Стрингер

Украинский политолог Михаил Погребинский в беседе с «Известиями» говорит, что Киев не хочет сам отказываться от комплекса мер, но преследует цель спровоцировать на это Москву. «Украина пытается сделать так, чтобы Россия первой признала их недействительными. Поэтому резко высказываются политики, принимает скандальное решение Верховная рада», — отмечает эксперт. По его словам, в Киеве не готовы к компромиссу с республиками Донбасса, ждут исключительно капитуляции.