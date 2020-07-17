ДНР передала Украине тело погибшего диверсанта из Эстонии
Представители самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) передали украинской стороне тело еще одного военнослужащего вооруженных сил Украины (ВСУ), подорвавшегося 13 июля на минном поле в районе населенного пункта Зайцево. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщил заместитель начальника управления народной милиции Эдуард Басурин.
«По запросу украинской стороны мы передали тело второго иностранного диверсанта из состава украинской диверсионно-разведывательной группы. Им является наемник из Эстонии Микола Ильин», — приводит его слова Донецкое агентство новостей.
Как уточнил Басурин, в настоящее время специалисты продолжают поиски тела третьего погибшего на месте взрыва.
15 июля он сообщил об эвакуации тела первого погибшего. Позже стало известно, что это предположительно американский наемник, связанный с украинскими националистами.
14 июля на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась информация о подрыве в районе населенного пункта Зайцево трех украинских военнослужащих, один из которых погиб на месте.
Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители Донбасса выступили против новой власти, объявили о своей независимости и создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС).