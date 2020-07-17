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ДНР передала Украине тело погибшего диверсанта из Эстонии

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Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
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Представители самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) передали украинской стороне тело еще одного военнослужащего вооруженных сил Украины (ВСУ), подорвавшегося 13 июля на минном поле в районе населенного пункта Зайцево. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщил заместитель начальника управления народной милиции Эдуард Басурин.

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«По запросу украинской стороны мы передали тело второго иностранного диверсанта из состава украинской диверсионно-разведывательной группы. Им является наемник из Эстонии Микола Ильин», — приводит его слова Донецкое агентство новостей.

Как уточнил Басурин, в настоящее время специалисты продолжают поиски тела третьего погибшего на месте взрыва.

15 июля он сообщил об эвакуации тела первого погибшего. Позже стало известно, что это предположительно американский наемник, связанный с украинскими националистами.

14 июля на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась информация о подрыве в районе населенного пункта Зайцево трех украинских военнослужащих, один из которых погиб на месте.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители Донбасса выступили против новой власти, объявили о своей независимости и создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС).

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