Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Экономика
Москва и Минск договорились о поставках нефти
Экономика
В Минэкономразвития спрогнозировали рост ВВП России в 2022–2023 годах
Общество
В России предложили уничтожать нелегальные сигареты
Общество
В России утвердят стандарт на школьную форму
Происшествия
В подмосковных Котельниках загорелся ДК после удара молнии

Зеленский направил главнокомандующего ВСУ к месту расстрела украинских военных

0
Фото: TASS/ZUMA
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Владимир Зеленский направил главнокомандующего вооруженными силами Украины Руслана Хомчака и заместителя руководителя президентского офиса Романа Машовца к месту гибели военного медика в районе села Зайцево Донецкой области. Заявление опубликовано на официальном сайте украинского лидера 14 июля.

Открывая Россию: лучшие направления для путешествий после карантина
Спецпроект «Известий» о туризме внутри страны

Зеленский заявил, что этот инцидент — «умышленное преступление» против «фундаментальных ценностей Украины».

13 июля трое украинских военнослужащих подорвались на взрывном устройстве в районе населенного пункта Зайцево, в результате чего один из них погиб на месте. После этого украинская сторона запросила режим прекращения огня для эвакуации жертв. В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) предоставили гарантии тишины, однако к месту под прикрытием огня, который корректировался с двух беспилотников, выдвинулись боевые группы украинских подразделений. Эвакуация тела погибшего была сорвана. В результате обстрела один украинский военный медик погиб, один военнослужащий получил ранение, еще один — боевое травмирование.

Позже военнослужащие ДНР эвакуировали тело украинского военного. Вскоре будет организован процесс его передачи украинской стороне.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители Донбасса выступили против новой власти, объявили о своей независимости и создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС).

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020