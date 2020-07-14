Зеленский направил главнокомандующего ВСУ к месту расстрела украинских военных

Президент Украины Владимир Зеленский направил главнокомандующего вооруженными силами Украины Руслана Хомчака и заместителя руководителя президентского офиса Романа Машовца к месту гибели военного медика в районе села Зайцево Донецкой области. Заявление опубликовано на официальном сайте украинского лидера 14 июля.

Зеленский заявил, что этот инцидент — «умышленное преступление» против «фундаментальных ценностей Украины».

13 июля трое украинских военнослужащих подорвались на взрывном устройстве в районе населенного пункта Зайцево, в результате чего один из них погиб на месте. После этого украинская сторона запросила режим прекращения огня для эвакуации жертв. В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) предоставили гарантии тишины, однако к месту под прикрытием огня, который корректировался с двух беспилотников, выдвинулись боевые группы украинских подразделений. Эвакуация тела погибшего была сорвана. В результате обстрела один украинский военный медик погиб, один военнослужащий получил ранение, еще один — боевое травмирование.

Позже военнослужащие ДНР эвакуировали тело украинского военного. Вскоре будет организован процесс его передачи украинской стороне.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители Донбасса выступили против новой власти, объявили о своей независимости и создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС).