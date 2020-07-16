В ДНР сообщили о погибшем в районе Зайцево наемнике из США

Погибший в районе Зайцево в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике (ДНР) диверсант, тело которого накануне передали на подконтрольную Киеву территорию, — американский наемник. Об этом в четверг, 16 июля, сообщил заместитель начальника народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«Шон Фуллер с позывным «Техас», имеющий опыт боевых действий в Ираке, известен как специалист подрывного дела», — приводит его слова «РИА Новости».

Басурин отметил, что погибший взаимодействовал с националистами Украины, а на его одежде были обнаружены элементы нацистской символики.

Днем ранее Басурин сообщил, что военнослужащие ДНР эвакуировали тело украинского военного.

14 июля на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась информация о подрыве в районе населенного пункта Зайцево трех украинских военнослужащих, один из которых погиб на месте.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители Донбасса выступили против новой власти, объявили о своей независимости и создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС).