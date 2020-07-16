Прямой эфир
Сюжет:

В ДНР сообщили о погибшем в районе Зайцево наемнике из США

0
Фото: youtube.com/ТСН
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Погибший в районе Зайцево в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике (ДНР) диверсант, тело которого накануне передали на подконтрольную Киеву территорию, — американский наемник. Об этом в четверг, 16 июля, сообщил заместитель начальника народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Операция «Ликвидация»: с чем связано новое обострение в Донбассе
Зеленский заговорил об отказе от Минских соглашений

«Шон Фуллер с позывным «Техас», имеющий опыт боевых действий в Ираке, известен как специалист подрывного дела», — приводит его слова «РИА Новости».

Басурин отметил, что погибший взаимодействовал с националистами Украины, а на его одежде были обнаружены элементы нацистской символики.

Днем ранее Басурин сообщил, что военнослужащие ДНР эвакуировали тело украинского военного.

14 июля на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась информация о подрыве в районе населенного пункта Зайцево трех украинских военнослужащих, один из которых погиб на месте.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители Донбасса выступили против новой власти, объявили о своей независимости и создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС).

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020