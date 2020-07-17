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Индустриальный парк «Корсаковский» строят на юге Сахалина

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На юге Сахалина формируется индустриально-строительный парк «Корсаковский». Здесь разместится первый в России комбинат модульного многоэтажного домостроения. Инвестор считает, что это предприятие позволит значительно увеличить темпы возведения жилья в рамках нацпроекта «Жилье и комфортная городская среда».

Власти региона предлагают строительным предприятиям и предприятиям смежных отраслей стать резидентами парка и поставщиками для всего строительного комплекса острова.

Земельный участок под парк примыкает к автотрассе Южно-Сахалинск – Корсаков. Поблизости проходит железная дорога. «Корпорация развития Сахалинской области» обеспечит парк инженерной инфраструктурой. Телефонная связь и доступ в интернет будут осуществляться по оптоволоконной линии.

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Резиденты получат право на льготы и меры поддержки в рамках Свободного порта Владивосток. Их освободят от уплаты земельного налога на три года, а от налога на имущество — на пять лет. Страховые взносы уменьшатся в четыре раза.

Инновационный комбинат должен быть запущен в 2022 году. Его мощность составит до 300 тыс. кв. м в год. Специалисты считают, что использование домокомплектов в несколько раз повысит скорость возведения сейсмостойких многоэтажных жилых зданий и социальных объектов. Часть продукции будут поставлять в ДФО и страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Создатели инвестиционный площадки предлагают строительным предприятиям наладить производство сухих строительных смесей, клеев и герметиков, осветительного оборудования и полипропиленовых труб, пишет ИА SakhalinMedia.

7 июля сообщалось, что на заседании инвестиционного совета Сахалина принято решение оказать поддержку сферам малого и среднего бизнеса. В частности, будет создан клуб развития бизнеса, который, как рассчитывают в региональном правительстве, станет одним из механизмов улучшения инвестиционного климата.

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