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Клуб развития бизнеса создадут на Сахалине для поддержки МСП

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Власти Сахалина примут меры для поддержки сфер малого и среднего предпринимательства. Это стало темой заседания инвестиционного совета, которое прошло под руководством губернатора Валерия Лимаренко.

Сервис «Бизнес. Сахалин. Онлайн» теперь станет «Сахалин. Онлайн» для помощи и поддержки предпринимателей. Также принято решение о создании клуба развития бизнеса, который будет одним из механизмов улучшения инвестиционного климата, пишет ИА SakhalinMedia.

По словам замглавы регионального правительства Антона Зайцева, необходимо объединить усилия ведущих островных предприятий из разных отраслей, чтобы организовать совместную работу в инвестиционном клубе. Вся работа должна строиться для решения задач по нескольким направлениям: привлечение инвестиций, производительность труда и экспорт услуг.

Для этого создадут специальные комитеты по инвестициям, реинжинирингу и экспорту, которые возглавят профильные министры. Также в региональном правительстве предлагают создать фабрику процесса, основанного на принципах бережливого производства. Это необходимо для увеличения дохода компаний. Экспорт услуг сделает компании Сахалина конкурентоспособными.

Отмечается, что в Клуб развития бизнеса сможет войти любое крупное предприятие. По предварительным расчетам, ежегодный размер выручки такого предприятия должен составлять 400 млн рублей. Сейчас подобным требованиям соответствуют около 70 предприятий Сахалина.

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